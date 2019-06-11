طارق العشري يُعلن عبر الخليج 365 رحيله عن حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، انتهاء تجربته كمدير فني لفريقه بعد انتهاء مباريات النسخة الجارية من بطولة الدوري 2018/2019.

وأشار العشري ـ في تصريحات خاصة لمصرااوي اليوم الثلاثاء ـ إلى أن قراره بالرحيل جاء بالاتفاق مع إدارة حرس الحدود بعدما نجح في تحقيق هدفهم بالمسوم الجاري بالبقاء في الدوري الممتاز.

وشدد العشري على سعادته بالموسم الذي قضاه مديرًا فنيًا للحرس، منوهًا إلى إنه سيبدأ دراسة العروض الجديدة التي تلقاها خلال الفترة الماضية سواء من فرق محلية أو عربية؛ لاخيتار الأنسب له.

وأتم المدير الفني حديثه بتوجيه الشكر لإدارة حرس الحدود، متمنيًا لهم التوفيق في الموسم المقبل.