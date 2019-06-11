نوران جوهر تفوز في منافسات اليوم الثالث ببطولة السوبر العالمي للإسكواش

حققت نوران جوهر المصنفة السادسة علي العالم فوزا هاما علي منافستها الانجليزية سارة جان بيري المصنفة السابعة عالميا في اطار مباريات دور المجموعات لبطولة سي اي بي للاسكواش. لبطولة سي اي بي للاسكواش. وحسمت نوران جوهر المباراة التي استمرت ل ٣٤ دقيقة بنتيجة شوطين دون رد . وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي : 11-8, 11-9 بهذه النتيجة تعتلي نوران حوهر صدارة ترتيب مجموعتها قبل المواجهة الحاسمة التي تخوضها امام نور الشربيني المصنفه الثانية علي العالم .

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