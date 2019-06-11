نوران جوهر تفوز في منافسات اليوم الثالث ببطولة السوبر العالمي للإسكواش

حققت نوران جوهر المصنفة السادسة علي العالم فوزا هاما علي منافستها الانجليزية سارة جان بيري المصنفة السابعة عالميا في اطار مباريات دور المجموعاتلبطولة سي اي بي للاسكواش.
وحسمت نوران جوهر المباراة التي استمرت ل ٣٤ دقيقة بنتيجة شوطين دون
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