مروان القماش يحصل على الميدالية البرونزية في السباحة ببطولة ماري نوستروم

حصل مراون القماش سباح المنتخب المصري على الميدالية البرونزية، في بطولة مارينوستروم والتي تقام بمدينة كان في فرنسا.
وفاز القماش في سباق 400 متر حرة بزمن ٣:٥٠:٤٧ و ذلك اثناء إعداده في المرحلة التمهيدية لبطولة العالم الشهر المقبل.
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