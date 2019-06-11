كريم عبد الجواد يفوز في اليوم الثالث ببطولة السوبر العالمي للإسكواش

تألق اللاعب كريم عبد الجواد المصنف الرابع عالمياً علي مواطنه علي فرج لاعب أندية وادي دجلة المصنف الأول علي العالم حسب التصنيف العالمي للإتحاد الدولي للإسكواش في مباراة استمرت 39 دقيقه بنتيجة أشواط (2/0) بواقع نقاط (11/8) (11/9) في دور المجموعات الدولي للإسكواش في مباراة استمرت 39 دقيقه بنتيجة أشواط (2/0) بواقع نقاط (11/8) (11/9) في دور المجموعاتببطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي". والتي يقوم بتنظيمها أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار .



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