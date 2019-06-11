انطلاق دوري المحترفين السعودي 22 أغسطس

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الثلاثاء بدء الموسم الجديد لمسابقة دوري المحترفين في 22 أغسطس المقبل. وكشف الحساب الرسمي للرابطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن انطلاق دوري دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى في 20 أغسطس 2019. تجدر الإشارة إلى أن النصر كان قد حقق لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما فاز أبها بلقب دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. ويذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين للموسم المقبل إلى 7 لاعبين .

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