انطلاق دوري المحترفين السعودي 22 أغسطس

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الثلاثاء بدء الموسم الجديد لمسابقة دوري المحترفين في 22 أغسطس المقبل.
وكشف الحساب الرسمي للرابطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن انطلاقدوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى في 20 أغسطس 2019.
تجدر الإشارة إلى أن النصر كان قد حقق لقب دوري
ويذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين للموسم المقبل إلى 7 لاعبين .
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