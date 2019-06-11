كوسوفار أسلاني تحصل على جائزة الأفضل في مباراة السويد وتشيلي بكأس العالم للسيدات

حصلت السويدية كوسوفار أسلاني علي جائزة أفضل لاعبة في مباراة السويد امام تشيلي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للسيدات المقامة حاليا في فرنسا 2019 . وجاء اختيار اللاعبة بسبب مساهمتها في فوز المنتخب السويد امام تشيلي بعدما أحرزت هدف الفوز في الدقيقة84 لتقود المنتخب السويد لتحقيق الفوز علي تشيلي.

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