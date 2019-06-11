شاهد..السويد تضرب تشيلي وتتصدر مجموعتها بكأس العالم للسيدات

تغلب منتخب السويد للسيدات علي نظيره التشيلي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب روازون بارك ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدور المجموعات، في كأس العالم للسيدات، المقامة بفرنسا . من المجموعة السادسة بدور المجموعات، في كأس العالم للسيدات، المقامة بفرنسا . سجل هدف اللقاء اللاعبة كوسوفاري أسلاني في الدقيقة 84 لصالح تشيلي. وبهذه النتيجة يحصد المنتخب السويد أول ثلاث نقاط يحتل بها صدارة المجموعة السادسة بينما يتذيل المنتخب التشيلي المجموعة بدون نقاط. شاهد أهداف المباراة :

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