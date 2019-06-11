منتخب الطائرة يستعد لبطولة التشالنجر بمعسكرين في هولندا وسلوفينيا

يخوض منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة معسكرين في هولندا وسلوفينيا استعدادا للمشاركة في بطولة التشالنجر التي ستنطلق بداية يوليو المقبل.

وقال احمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس، في تصريحات خاصة، أن المنتخب سيخوض فترة أعداد قوية

استعدادا لبطولة التشالنجر لمدة 10 أيام بداية من يوم 21 يونيو الجاري, حيث يخوض المنتخب معسكر في هولندا لمدة 5 أيام، قبل التوجه إلى سلوفينيا للدخول في معسكر آخر لمدة 5 أيامقبل انطلاق منافسات البطولة.

وكان الاتحاد الدولي للكرة الطائرة قد وافق على تأهل مصر لبطولة التشالنجر، والمقامة في سلوفينا خلال الفترة من 3 إلي 7 يوليو المقبل، بناء على ترتيب مصر إفريقيا بعد الحصول على المركز الأول والتأهل إلى دورة الألعاب الإفريقية، وبدعم من الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي.