عمرو وردة على رادار نورنبيرج الألماني

يسعى نادي نورنبيرج الألماني، للتعاقد مع الدولي عمرو وردة نجم فريق باوك اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة "كيكر" الألمانية، أن فريق نورينبرج يتطلع للتعاقد مع وردة، في حال فشل التعاقد مع روبن هاك لاعب
وكان الدولي المصري قد أثار جدلا حول مستقبله، بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق أتروميتوس وعودته لصفوف باوك الذي يرغب في بيع اللاعب.
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