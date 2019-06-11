أسوان يقترب من ضم هداف دوري المظاليم

دخل نادي أسوان، في مفاوضات رسمية مع نادي دمنهور من أجل ضم اللاعب كارفالا مهاجم وهداف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وحصد كارفالا الموسم الماضي على لقب هداف مجموعة بحري برصيد 13 هدفا بالدوري الممتاز "ب". ويسعى أسوان لخطف اللاعب بعدما دخل الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة والاتحاد السكندري في مفاوضات مع دمنهور لضمه.

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