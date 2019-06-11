أسوان يبدأ استعداداته للموسم الجديد أول يوليو

قرر مجلس إدارة نادى أسوان ، بدء الاستعدادات للموسم الجديد فى الدورى الممتاز أول يوليو المقبل. يوليو المقبل. ويُقيم فريق أسوان معسكراً داخلياً بإحدى المدن الساحلية ليخوض خلاله عددا من المباريات الودية. وصعد أسوان للدورى الممتاز مؤخراً بعد الغياب موسمين قضاها فى دورى القسم الثانى.

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