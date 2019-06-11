رياضة | جريزمان يفتح الباب أمام ريال مدريد لضم صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يفتح الباب أمام ريال مدريد لضم صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن الفرنسي أنطوان جريزمان يقترب من باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل رحيل الفرنسي كيليان مبابي عن PSG.
وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي نقلا عن تقارير إعلامية إسبانية بأن جريزمان الذي أعلن منذ فترة رحيله عن أتلتيكو مدريد دون أن يحدد وجهته المقبلة قد ينضم إلى PSG وهو ما سيقود مبابي للرحيل إلى ريال مدريد.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن جريزمان البالغ 28 عامًا يشعر بأن باريس سان جيرمان هو المكان المناسب له إذا لم تكلل بالنجاح صفقة انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف.
وأفاد الموقع الإيطالي بأنه إذا انضم جريزمان إلى باريس سان جيرمان فسيقود ذلك بمبابي للرحيل عن الفريق الباريسي تحديداً وأن مسئولي PSG يدركون أن شعبية جريزمان أكبر في فرنسا مقارنة بمبابي، كما أن علاقة مبابي مع البرازيلي نيمار النجم الأول للفريق ليست في أفضل حالاتها.
يذكر أن عدد من التقارير الإعلامية تحدثت في الآونة الأخيرة عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مبابي وربما تسهل مهمته بمجرد انضمام جريزمان لسان جيرمان.