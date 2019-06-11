رياضة | محمد أبو الغار يفوز في منافسات اليوم الثالث من بطولة السوبر العالمي للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد أبو الغار يفوز في منافسات اليوم الثالث من بطولة السوبر العالمي للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألق اللاعب محمد أبو الغار المصنف السابع علي العالم حسب التصنيف العالمي للإتحاد الدولي للإسكواش علي اللاعب النيوزيلاندي بول كول المصنف السادس علي العالم في مباراة استمرت 27 دقيقه بنتيجة أشواط (2/0) بواقع نقاط (11/6) (11/3) في دور المجموعات ببطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" وبذلك يكون مجموع نقاط محمد ابو الغار 4 نقاط في مجموعته بعد فوزه النظيف في ثالث ايام البطوله.

الجدير بالذكر ان يقوم بتنظيم البطولة أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار .