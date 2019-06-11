رياضة | مهاجم ريال مدريد على أعتاب الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم ريال مدريد على أعتاب الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفي إسبانية، أن موكلي النجم الدومينيكاني ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد الإسباني يتصلان بنادي فناربخشه التركي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" فبعد انتقال لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد، فقد تقلصت خيارات ماريانو للعب بشكل كبير، وبحسب ما ذكرته صحيفة 'فاناتيك' أيضًا، فقد اتصل وكلاء لاعب ريال مدريد بنادي فناربخشه لمناقشة إمكانية وصوله، كما أبلغ قادة النادي التركي الطاقم الفني عن بيانات ماريانو هذا الموسم.

وانتقل ماريانو من ريال مدريد إلى أولمبيك ليون في 2017 مقابل 8 ملايين يورو، في ذلك الموسم سجل 21 هدفاً وصنع 6 أهداف في 45 مباراة، وبعد تلك السنة العظيمة له، دفع ريال مدريد 21.5 مليون يورو لإعادة اللاعب في الموسم الماضي، لكن خريج أكاديمية ريال مدريد لم يكن على قدر التطلعات.

ومن الجدير بالذكر أن لعب ماريانو قد لعب 22 مباراة رسمية مع ريال مدريد حيث لعب 746 دقيقة وسجل خلالها 4 أهداف فقط.