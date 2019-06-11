رياضة | نوران جوهر تفوز في منافسات اليوم الثالث من بطولة السوبر العالمي للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نوران جوهر تفوز في منافسات اليوم الثالث من بطولة السوبر العالمي للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألقت الدجلاوية نوران جوهر المصنفة الرابعة عالمياً حسب التصنيف العالمي للإتحاد الدولي للإسكواش علي الإنجليزية سارة جين بيري المصنفة السابعة علي العالم في مباراة استمرت 34 دقيقه بنتيجة أشواط (2/0) بواقع نقاط (11/9) (11/8) في دور المجموعات ببطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" وبذلك تحصل علي 4 نقاط تضاف إليها ليصبح مجموع نقاطها في المجموعه 5 نقاط. الجدير بالذكر ان البطولة يقوم بتنظيمها أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار .

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