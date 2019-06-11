رياضة | كريم عبد الجواد يفوز في اليوم الثالث ببطولة السوبر العالمي للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم عبد الجواد يفوز في اليوم الثالث ببطولة السوبر العالمي للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألق اللاعب كريم عبد الجواد المصنف الرابع عالمياً علي مواطنه علي فرج لاعب أندية وادي دجلة المصنف الأول علي العالم حسب التصنيف العالمي للإتحاد الدولي للإسكواش في مباراة استمرت 39 دقيقه بنتيجة أشواط (2/0) بواقع نقاط (11/8) (11/9) في دور المجموعات ببطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي" التي يقوم بتنظيمها أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار .