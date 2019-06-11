رياضة | حوار- مدرب الأهلي: سننظم بطولة "مشرفة" لأمم إفريقيا.. ومنتخب مصر مرشح قوي للتتويج باللقب.. وصلاح القوة الضاربة للفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار- مدرب الأهلي: سننظم بطولة "مشرفة" لأمم إفريقيا.. ومنتخب مصر مرشح قوي للتتويج باللقب.. وصلاح القوة الضاربة للفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- بطولة إفريقيا حدث ينتظره العالم ومنتخب مصر قادر على التتويج

- ستاد القاهرة "المحبب" للمنتخب وشاهد على البطولات

- الجمهور سيكون كلمة السر في البطولة ولن يقبل إلا بالفوز

- نحترم قرارات الجهاز الفني للمنتخب لكن.!

- هذه رسالتي للاعبي المنتخب

- التتويج بلقب بطولة إفريقيا 1998 من أفضل لحظاتي الكروية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ والتي تحتضنها مصر في الفنرة من ٢١ يونيو الجاري إلى ١٩ من يوليو المقبل، بمشاركة ٢٤ منتخبا تم تقسيمهم إلى ٤ مجحوعات.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولي التي تضم الكونغو وموزمبيق وأوغندا، حيث يستخل الفراعنة مشوارهم في البطولة الإفريقية بمواجهة موزمبيق في تمام الساعة العاشرة مساء يوم ٢١ من الشهر الجاري على ستاد القاهرة بافتتاح البطولة.

وتحلم جماهير الكرة المصرية بتتويج منتخبها بلقب البطولة، بعدما غاب عن التتويج منذ أخر لقب في عام ٢٠١٠، متاملة في قدرة نجوم الفراعنة على تحقيق الحلم خاصة وأن البطولة تقام على ملعبهم ووسط جماهيرهم، وتكرار ما حدث في نسخة ٢٠٠٦.

ومن أجل هذا الحدث الكبير "الخليج 365 الرياضي" حرص على إجراء هذا الحوار مع أحد لاعبي منتخب مصر السابقين والمتوج باللقب خارج الديار في ١٩٩٨ بجنوب إفريقيا والمدرب العام الحالي بالجهاز الفني لفريق الأهلي محمد يوسف كان لنا هذا اللقاء الذي يحكي فيه عن رأيه في البطولة وتنظيم مصر لها، وما هي حظوظ المنتخب في التتويج باللقب، والمنتخبات التي ستكون مرشحة للتتويج باللقب الإفريقي.

وإليكم نص الحوار

في البداية.. نرحب بك كابتن محمد على موقع الخليج 365 الرياضي

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كابتن محمد أيام قليلة تفصلنا عن تنظم مصر لأمم إفريقيا.. ما رأيك في هذا الحدث؟

بكل تأكيد هو حدث كبير وعالمي، وأنا واثق تماما أن مصر ستنطم بطولة مميزة، وسنظهر بشكل مشرف للغاية في هذه البطولة..

أشعر في إجابتك بنبرة ثقة على قدرة مصر على استضافة هذا الحدث ونجاحه؟

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هذا طبيعي جدا والدليل الاستعدادات الكبيرة من جميع المسئولين في الدولة بداية من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، واللجنة المنظمة على البطولة والمجهود الكبير الذي يقومون به منذ الإعلان عن شرف تنظيم البطولة رسميا.

وماذا عن منتخب مصر وقدرته على الفوز باللقب؟

منتخب مصر يعد مرشحا قويا للتتويج بهذا اللقب في ظل العوامل الني تقف بجانبه وفي مقدمتها أن البطولة تقوم على ملعبه ستاد القاهرة المحبب للجماهير والشاهد على البطولات كما أنها ستقام وسط جماهير التي ستكون الدافع الأكبر للاعبين لتحقيق الفوز في جميع المباريات ولن تتنازل عن اللقب، لكن علينا الحذر من المنتخبات الأخرى التي لن تكونضيف شرف وستخاول ظهور قوتها في البطولة.

وما هي هذه المنتخبات التي تتوقع أن تكون قوية في البطولة؟

دائما السنغال ونيجيريا يكونان مرشحان للقب البطولة الإفريقية ولا ننسى المغرب أيضا.

هل ترى أن المجموعة المتواجدة في المنتخب قادرة على الذهاب بعيدا بالبطولة؟

بكل تأكيد المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وفي مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول والذي يمر بفترة رائعة ومعنويات كبيرة للغاية بعد الفوز مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.

الجماهير تعلق أمالها على محمد صلاح.. هل سيكون قادرا على تحقيق هذه الأمال؟

محمد صلاح أصبح نجم كبير، وقادر على تحقيق أمال وطموحات الجماهير، فأصبح نجما كبيرا في سماء الكرة العالمية، مثل ميسي مع منتخب الأرجنتين ورونالدو مع البرتغال، كما أنه يمثل القوة الضاربة للمنتخب في هذه البطولة وقادر على تحفيز اللاعبين، كما أننا يجب أن لا ننكر دور اللاعبين الأخرين في المنتخب.

وجهت بعض الانتقادات إلى الجهاز الفني بقيادة أجيري بسبب بعض الاختيارات.. تعليقك؟

الاختيارات حق للجهاز الفني لكن هناك بعض اللاعبين كان لا بد من وجودهم في قائمة المنتخب.

ومن هؤلاء اللاعبين؟

كنت أرى أن عمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد هاني كان يحب أن يكون لهم دور بعد المستوى المميز الذي قدموه مع الأهلي، لكن في النهاية علينا دعم الجهاز الفني واللاعبين لأن البطولة على الأبواب.

ما هي أفضل ذكرياتك مع منتخب مصر كابتن محمد؟

الفوز بلقب البطولة في جنوب إفريقيا نسخة عام ١٩٩٨.

في النهاية.. ما هي رسالتك للاعبي المنتخب؟

رسالتي للاعبين.. شرفوا جمهوركم لأنكم تلعبون في بلدكم وخلي الجمهور فرحان.