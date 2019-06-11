رياضة | عملاق إيطاليا يستعد لحسم التعاقد مع خاميس رودريجيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عملاق إيطاليا يستعد لحسم التعاقد مع خاميس رودريجيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي نابولي الإيطالي جاد بشأن التعاقد مع النجم الدولي الكولومبي خايمس رودريجيز، حيث أصبح الاعب حلمًا للنابوليستا لهذا الصيف، وهي صفقة من شأنها تعيد الأحلام إلى الجماهير ومن شأنه أن يعزز بشكل كبير من تقدم المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي تقدم كما حصل في 1 يونيو، حين قال بالفعل "نعم أريد اللاعب".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه لن يكون التوصل إلى إتفاق مع خورخي مينديز مشكلة بالنسبة لكيان نابولي، الذي يتوقع الآن خصماً قوياً مثل فلورنتينو بيريز لإيجاد صيغة تسمح له بدفع مبلغ أكثر من 40 مليون يورو على شكل أقساط، وهي تكلفة اللاعب الكولومبي الذي يبحث بنفسه عن صيغة أخرى، وهي إعارة مع إلزام الشراء. وأكد النادي الإيطالي اهتمامه بلاعب ريال مدريد (حسب الذي نشر في صحيفة 'كوريري ديلو سبورت' على غلافها بالأمس واليوم)، وأوريليو دي لاورينتيس نفسه أقر بأنه يعمل في هذا الموضوع مع بعض التصريحات التي قالها لمايكروفونات 'سبورت ميدياسيت'.

حيث قال رئيس نابولي: "التعاقد مع إيكاردي ليس ممكناً، أما بالنسبة للاعب لوزانو وجيمس رودريجيز فسنرى ذلك".