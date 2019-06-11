رياضة | رسميًا.. رابطة الدوري السعودي تعلن موعد انطلاق موسم 2019/2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. رابطة الدوري السعودي تعلن موعد انطلاق موسم 2019/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن موعد انطلاق منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020.

ونشرت الصفحة الرسمية للدوري السعودي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً: "مسابقة الدوري السعودي للمحترفين ستنطلق يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019".

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وأضافت : "منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ستبدأ يوم 20 أغسطس 2019".

وستشهد بطولة الدوري السعودي للمحترفين تواجد 16 فريقًا، بمشاركة أبها وضمك والعدالة، الثلاثي الصاعد للمسابقة في موسمها الجديد.

والجدير بالذكر أن النصر توج بلقب النسخة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،بعد منافسة شرسة مع الهلال استمرت حتى الجولة الأخيرة.