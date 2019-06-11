رياضة | ريال مدريد يحسم مصير حارسه بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم مصير حارسه بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، لحسم مصير حارس مرماه الشاب لوكا زيدان، خلال هذا الصيف، وقبل بداية منافسات الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته تقارير إذاعة "كادينا كوبيه" فإن ريال مدريد لن يجبر لوكا زيدان على الرحيل، ولكن إذا كان العرض مثير للإهتمام من الممكن أن يتم إعارته.

الجدير بالذكر انه في الأخبار الأخيرة، فإن نادي كليرمونت (وهو نادي يلعب في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية) هو أحد المهتمين بحارس مرمى ريال مدريد.