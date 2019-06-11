رياضة | كونتي يوجه رسالة صادمة إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي يوجه رسالة صادمة إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هدد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان ناديه السابق يوفنتوس بعد تعيينه منذ أسابيع قليلة خلفا لمواطنه لوتشيانو سباليتي بأن يوفنتوس لن ينافس فريقه على لقب الدوري في الموسم المقبل.
وقال كونتي في تصريحات لصحيفة لاجازيتا الإيطالية : "الوقت الذي لن يكون فيه منافسة على المركز الأول مع يوفنتوس سينتهي على يد إنتر ميلان الموسم المقبل".
واختتم كونتي تصريحاته قائلاً:" ثماني مواسم ولا أحد ينافس على المركز الأول إلا يوفنتوس، هذه المعادلة يجب أن تنتهي، إنتر ميلان سوف يحاول أن يقود هذا التغيير من خلال الرغبة التي سنظهرها لتحقيق ذلك".