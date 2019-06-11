رياضة | كونتي يوجه رسالة صادمة إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي يوجه رسالة صادمة إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد ​أنطونيو كونتي​ المدير الفني لإنتر ميلان ناديه السابق يوفنتوس​ بعد تعيينه منذ أسابيع قليلة خلفا لمواطنه لوتشيانو سباليتي بأن يوفنتوس لن ينافس فريقه على لقب الدوري في الموسم المقبل.

وقال كونتي في تصريحات لصحيفة لاجازيتا الإيطالية : "الوقت الذي لن يكون فيه منافسة على المركز الأول مع يوفنتوس سينتهي على يد إنتر ميلان الموسم المقبل".

واختتم كونتي تصريحاته قائلاً:" ثماني مواسم ولا أحد ينافس على المركز الأول إلا يوفنتوس، هذه المعادلة يجب أن تنتهي، إنتر ميلان سوف يحاول أن يقود هذا التغيير من خلال الرغبة التي سنظهرها لتحقيق ذلك".