رياضة | نجم نابولي المتألق على رادار ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم نابولي المتألق على رادار ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت موهبة النجم المميز فابيان رويز، لاعب وسط نابولي الإيطالي، الذي أبهر الملاعب الإسبانية مع ريال بيتيس، ثم واصل نموه مع نابولي، حتى أصبح لاعب خط الوسط لاعباً رئيسياً في التشكيلة الأساسية مع كارلو أنشيلوتي، وأكد نموه مع المنتخب الوطني، ولعب لأول مرة ضد جزر فارو وقدم أداءاً رائعاً في مباراة السويد.

وذكرت صحيفة "آس" أنه لم يفتقد اللاعب إلى بيتيس أبداً، لكنه اختار قبل عام نابولي بفضل دعوة من كارليتو، الذي وعده بأن حجر الأساس في مشروعه الجديد. وأوفى به، وريال مدريد أصبح يتبعه حيث قدم (بيتيكا) في برنامج 'التشيرينجيتو' معلومات بذلك، وتؤكد صحفيتنا ذلك بأن ريال مدريد تلقى معلومات عن اللاعب بالفعل.

الجدير بالذكر أن فابيان لا يزال مدرج في جدول أعمال ريال مدريد، حيث يعتبرونه لاعب يتمتع بمستقبل هائل نظراً لعمره، 23 عاماً فقط، لن يكون من السهل إقناع نابولي ببيعه بعد عام واحد فقط من وصوله، والذي كلفهم حوالي 30 مليون يورو. وأكد النادي الإيطالي أن اللاعب "غير قابل للإنتقال نهائياً" وأن عدم وجود شرط جزائي في عقده سيجعل التفاوض أكثر تعقيداً، حيث يريد نابولي (الذي يحاول الحصول على خدمات جيمس رودريجيز) أن يقاتل مرة أخرى من أجل السكوديتو والوصول بعيداً في أوروبا، وحالياً لا يفكرون بالإستغناء عن فابيان.

نعم، لا يوجد شي مستحيل في السوق، لكن دي لاورينتيس قد يغير رأيه فقط أمام العروض "المجنونة" وذلك سيتطلب، على الأقل، أكثر من الضعف من المبلغ الذي استثمر به من أجل فابيان رويز.