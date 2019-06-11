رياضة | 47 مدربًا حصيلة التغيير في الدوري المصري.. بيراميدز الأكثر تغييرًا وحسام حسن "حالة خاصة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 47 مدربًا حصيلة التغيير في الدوري المصري.. بيراميدز الأكثر تغييرًا وحسام حسن "حالة خاصة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الموسم الكروي الحالي 2018 / 2019 انتشار ظاهرة تغيير المدربين بشكل غير مسبوق، حيث تولي 47 مدربًا تدريب 16 فريقًا بالدوري الممتاز علي مدار الموسم، وكان آخر المدربين الراحلين طارق العشري والذي أعلن اليوم الثلاثاء إنهاء تعاقده مع نادي حرس الحدود بالتراضي بعد انتهاء مباريات الفريق العسكري في البطولة.

ويعتبر فريق بيراميدز الأكثر تغيير للمدربين في الموسم الكروي الحالي، حيث تناوب على تدريبه 5 مدربين هم( ألبرتو فالنتيم – ريكاردو لافولبي – حسام حسن – أحمد حسن "مؤقت" – رامون دياز).

ونستعرض معكم حصيلة تغيير المدربين في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم:-

- بيراميدز ( ألبرتو فالنتيم - ريكاردو لافولبي - حسام حسن - أحمد حسن (مؤقت) - رامون دياز)

- المصري البورسعيدي (حسام حسن - ميمي عبد الرازق - مصطفى يونس - إيهاب جلال)

- سموحة ( على ماهر - طارق يحيى - عادل عبد الرحمن - حسام حسن)

- الإسماعيلي ( خير الدين مضوي - جورفان فييرا - سيدومير يانيفسكي – محمود جابر)

- النجوم (أنطونيو كالديرون - أحمد سامي - مؤمن سليمان – رمضان السيد)

- بتروجيت (طارق يحيى - مؤمن سليمان - محمد عودة)

- الأهلي (باتريس كارتيرون - محمد يوسف (مدرب مؤقت) - مارتين لاسارتي)

- حرس الحدود ( عماد سليمان - طارق العشري ومن يقود الفريق في الكأس)

- الاتحاد السكندري ( محمد عمر - حلمي طولان – طلعت يوسف لآخر مباراة)

- المقاولون (علاء نبيل - عماد النحاس)

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- طلائع الجيش ( محمد حلمي - لوك إيميل)

- الجونة (هشام زكريا - حمادة صدقي)

- إنبي ( خالد متولي - على ماهر)

- المقاصة ( طلعت يوسف – جمال عمر "مؤقت" – أحمد حسام ميدو)

- الداخلية: (علاء عبد العال – ضياء عبد الصمد)

- الزمالك: (كريستيان جروس – خالد جلال)

بينما حافظ فريقان فقط في الدوري المصري على مدربيهما طوال الموسم دون تغيير وهما:

- الإنتاج الحربي (مختار مختار)

- وادي دجلة (تاكيس جونياس)

وبعيدًا عن تغيير الأندية لمدربيها شهد الموسم الحالي ايضًا تولي 5 مدربين تدريب أكثر من فريق على مدار الموسم يتصدرهم حسام حسن وتولي تدريب 3 أندية (المصري – سموحة – بيراميدز) والمدربين هم:

- حسام حسن (المصري – بيراميدز – سموحة)

- علي ماهر (سموحة – إنبي)

- طارق يحيى (بتروجت – سموحة)

- طلعت يوسف (المقاصة – الاتحاد السكندري)

- مؤمن سليمان (النجوم – بتروجيت)