رياضة | رباعي مجلس الأهلي يطالب برحيل لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رباعي مجلس الأهلي يطالب برحيل لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب انقسام كبير حول مصير الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر سواء باستمراره في الموسم الجديد أو رحيله بشكل رسمي.

ويرفض رباعي مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق نائب رئيس النادي الأحمر وخالد مرتجي وخالد الدرندلي وطارق قنديل بقاء لاسارتي في الموسم الجديد مع الفريق ، مطالبين برحيله والتعاقد مع مدرب أجنبي عالمي في الموسم المقبل.

وأبلغ رباعي مجلس الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي برفضهم بقاء لاسارتي والبحث عن بديل من الأن واستغلال توقف الدوري الممتاز بسبب انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.