رياضة | تأجيل اجتماع إنتر مع إيكاردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل اجتماع إنتر مع إيكاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي إنتر ميلان، ألغت اجتماعها مع الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم النيراتزوري.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن جلسة إيكاردي وواندا نارا مع إدارةإنتر، تم تأجيلها بسبب سفر اللاعب مع زوجته لقضاء عطلة.

وأضاف الموقع الإيطالي أن إنتر كان ينوي إبلاغ إيكاردي بضرورة رحيله في الصيف الحالي، في الاجتماع المنتظر عقده بين الطرفين.

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وشدد كالتشيو ميركاتو على أن إيكاردي يريد الاستمرار مع إنتر في الموسم القادم، ولكن الأمر بات معقدًا بعد تأجيل المحادثات.

أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان لا يريد استمرار إيكاردي في الموسم المقبل، حيث أبلغ النادي بضرورة بيع اللاعب في الصيف الجاري.

وقد يضطر إنتر للإبقاء على إيكاردي لمدة موسم أخر، ويرحل بعدها اللاعب في صيف عام 2020، بعد نهاية عقده.

جدير بالذكر أن إنتر يستهدف ضم إدين دجيكو وروميلو لوكاكو، في موسم الانتقالات الصيفي، لتعويض الرحيل المحتمل لإيكاردي.