رياضة | روبيرتو كارلوس: في أسوأ مواسمنا عادلنا بطولات برشلونة وليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روبيرتو كارلوس: في أسوأ مواسمنا عادلنا بطولات برشلونة وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد روبيرتو كارلوس أسطورة ريال مدريد الإسباني السابق، أنه في أسوء موسم للميرنجي، حقق عدد البطولات نفسها التي حققها برشلونة وليفربول.

وقال كارلوس في تصرياحت صحفية: "المشكلة اننا أصبحنا مُعتادين على الفوز بدوري الابطال لذلك نسينا الفوز بالدوري".

وأضاف: "زيدان فاز بدوري الابطال 3 مرات متتالية، الان هو عائد للفوز بالدوري".

وواصل: "شخص ما سيغادر، لكن 80 بالمائة من اللاعبين سيبقون، من الطبيعي أن يصل اللاعبون الجدد ولكن يوجد بالفعل فريق فائز يمكنه القيام بأشياء كبيرة الموسم القادم".

واختتم: "يوفيتش لاعب رائع, لقد قدم موسم جيد للغاية ويأتي بفكرة الفوز مع مدريد، أريد أن أتمنى له حظاً سعيداً، يمكن لأي لاعب في مدريد اللعب مع أي لاعب آخر ويمكنه أن يبدأ في أي مباراة بجانب كريم".