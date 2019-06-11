رياضة | تشيلسي فتح محادثات رسمية مع لامبارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي فتح محادثات رسمية مع لامبارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي تشيلسي الإنجليزي، بدأ بالفعل المفاوضات مع فرانك لامبارد، بشأن توليه تدريب البلوز.

الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، بات على وشك الرحيل عن البلوز، من أجل قيادة يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن توصل تشيلسي لاتفاق مع لامبارد، يتوقف على تعيين ساري كمدرب ليوفنتوس.

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وأضافت الصحيفة الإيطالية أن تعاقد تشيلسي مع لامبارد سوف يتم يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، على الرغم من وجود شكوك لدى بعض الأشخاص في البلوز بشأن فرانك.

وتابعت الصحيفة الإيطالية أن بعض الأشخاص يعتقدون أن لامبارد قاد ديربي كاونتي في عام واحد فقط، ولكن روما أبراموفيتش، مالك النادي، يملك احترامًا كبيرًا لتاريخ فرانك مع البلوز.

يوفنتوس يجب عليه تعويض تشيلسي بمبلغ 5.6 مليون يورو عن رحيل ساري، الذي توج مع الفريق اللندني ببطولة الدوري الأوروبي.