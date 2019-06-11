اونلاين | 7sry بث مباشر مباراة ألمانيا واستونيا BEIN SPORT LIVE مشاهدة مباراة ألمانيا بث مباشر الان YOUTUBE

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يلتقي منتخبي ألمانيا وإستونيا في أحد لقاءات دور المجموعات ضمن التصفيات المؤهلة إلي يورو 2020، المنتخب الألماني يعود من جديد للقاء ومواجهة ساخنة ضد نظيره الإستوني فهل ينجح بالإنتصار علي الأخير ويزيد من نقاطه خصوصا أنه في الفترة الأخيرة، قد نجح بالظفر بإنتصارت رائعة علي حساب كلا من منتخبي هولندا وروسيا البيضاء، وبالتالي بات قريباً من الصدارة عن إيرلندا الشمالية صاحبة الكلمة العليا، ولكنها لعبت لقاء مبكر عن المانشافت.

تنطلق المواجهة بين فريقي ألمانيا وإستونيا في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 5 بتعليق علي محمد علي.

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سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ألمانيا وإستونيا مباشر في لقاء اليوم الثلاثاء 11 / يونيو / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة ألمانيا وإستونيا مباشر

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