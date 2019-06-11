اونلاين | FREE MATCH بث مباشر مباراة تونس وكرواتيا مشاهدة رابط القناة الرياضية التونسية FULL HD

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نبدأ معكم من موقعكم المتميز “أحداث اليوم” بعرض بث مباشر يمكن من خلاله مشاهدة مباراة تونس وكرواتيا اليوم الثلاثاء الموافق 11-6-2019 اللقاء الودي الذي ينتظرة الملاين في جميع انحاء العالم، حيث تقام هذة المباراة الليلة علي ارضية ملعب أنيلكو هيرجافيك، وسنقدم اليكم جميع المعلومات التي تخص اللقاء.

حيث يدخل المنتخب التونسي هذة المباراة وهو يأمل في تحقيق انتصار غالي خصوصا وانه في وضع الاستعداد الكامل للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي تبدأ في 21 يونيو الجاري، بينما يدخل في ذلك البطولة مجموعه كبيرة من المنتخبات القوية، امام عن كرواتيا يدخل اللقاء وهو يأمل في الفوز علي تونس، وذلك للعمل علي اسعاد جمهورة، والجدير بالذكر ايضا تغلب منتخب تونس منذ أيام على نظيره العراقي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس بتونس، أحرز الهدفين بسام الصرارفي ووهبي الخزري.

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مشاهدة مباراة تونس وكرواتيا

ومن المقرر ان تنطلق بداية اللقاء بين تونس وكرواتيا اليوم الثلاثاء 11-6-2019، وذلك في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت السعودية . 8:45 مساءاً بتوقيت مصر . 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين، ونحن من موقعكم “أحداث اليوم” سنقوم بتوفير رابط يمكن من خلاله مشاهدة المباراة بدون تقطيع كما انه اثناء حدوث خطاء سنعمل علي توفير رابط بديل.

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مشاهدة مباراة الجزائر وبوروندي اليوم هنا ،ومن جانبة من المقرر ان تقوم القناة الوطنية الثانية التونسية، كما ستكون المباراة منقولة على قناة sport tv4 البرتغالية بنقل احداث اللقاء الناري الذي يجمع بين منتخب تونس الشقيقة ومنتخب كرواتيا، خصوصا وان هذة المباراة ينتظرها الملاين في الوطن العربي وغيرها.