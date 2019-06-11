اونلاين | رابط yalla shoot مشاهدة مباراة تونس وكرواتيا يلا شوت بث مباشر الاسطورة BEIN LIVE مشاهدة بدون تقطيع يوتيوب

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ننشر موعد مباراة تونس وكرواتيا الودية المقرر لها مساء يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 ومقابلة دولية في أيام الفيفا، حيث يحل منتخب نسور قرطاج ضيفا على وصيف كأس العالم 2018 منتخب كرواتيا، وتقام المقابلة في العاصمة الكرواتية زغرب، ويستعد المنتخب التونسي بقوة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي تبدأ في 21 يونيو الجاري، هذا وسنقدم لكم كل أخبار مقابلة الثلاثاء الهامة، وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة على الهواء، كما نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا، وبتوقيت أمريكا وكندا.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وكرواتيا الودية

بخصوص قنوات تذيع مقابلة تونس وكرواتيا مباشرة على الهواء فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قناة مفتوحة وهي القناة الوطنية الثانية التونسية، كما ستكون المباراة منقولة على قناة sport tv4 البرتغالية، من الجدير بالذكر أن منتخب تونس يشارك في كأس أمم أفريقيا القادمة بمصر ضمن المجموعة الخامسة القوية، والتي تضم منتخبات مالي وأنجولا وموريتانيا، ويشارك في أمم أفريقيا 2019 عدد 24 منتخب إفريقي.

موعد مباراة تونس وكرواتيا الودية

مباراة تونس وكرواتيا الودية الثلاثاء، ستكون ثاني مباريات منتخب نسور قرطاج خلال فترة الإعداد لنهائيات أفريقيا، حيث تغلب منتخب تونس منذ أيام على نظيره العراقي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس بتونس، أحرز الهدفين بسام الصرارفي ووهبي الخزري، موعد مباراة تونس وكرواتيا الودية سيكون في الأوقات التالية:

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الساعة 9.45 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 10.45 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7.45 مساء بتوقيت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وتونس.

الساعة 6.45 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 1.45 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

خلال المؤتمر الصحفي لمباراة تونس وكرواتيا، أكد المدير الفني لمنتخب تونس الفرنسي جيريس أن تلك المباراة هامة جدا في مشوار إعداد المنتخب لنهائيات أفريقيا، وهامة للمنتخب عالميا حيث يواجه وصيف العالم، وأكد أن المنتخب الكرواتي سيلعب بكامل نجومه، مما سيعطي حافز لنجوم تونس لتقديم أداء مميز وعالمي يليق بسمعة الكرة التونسية، نجم منتخب تونس الحارس فاروق بن مصطفى “أفضل حارس بالدوري السعودي” أكد أن المنتخب لا يخشى مواجهة تونس، وأنهم خاضوا مباريات عالمية من قبل في كأس العالم ووديا أيضا، مؤكدا أن الهدف هو الإعداد الأكمل لنهائيات أفريقيا.