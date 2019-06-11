اونلاين | مشاهدة مباراة فرنسا واندورا بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 6 يلا شوت مباراة فرنسا koraliveيوتيوب

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فرنسا واندورا بث مباشر , تصفيات كاس الامم الاوروبية 2020 مرحلة الذهاب المجموعة الثامنة الجولة الرابعة , في نزهة للمنتخب الفرنسي حامل لقب كاس العالم الاخيرة في روسيا سيكون علي موعد مع نظيره منتخب اندورا في مباراة لحساب مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كاس الامم الاوروبية 2020

المنتخب الفرنسي يسعي لتحقيق الانتصار من اجل غلق ملف التصفيات وانتظار قادم المباريات في قادم المواعيد الدولية لختام ذلك الموسم الذي بداه المنتخب بالتتويج بكاس العالم بشكل جيد ومن اجل الاستعداد لقادم المواعيد وسيدخل المنتخب الفرنسي بقوته الضاربة من اجل الفوز علي نظيره منتخب اندورا.

مباراة فرنسا اليوم بث مباشر

بطاقة مباراة فرنسا اليوم.

تصفيات يورو 2020

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المجموعة الثامنة - الجولة الثالثة

ملعب اندورا

موعد اللقاء.

يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019

الساعة التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت مصر

بين سبورتس الرياضية