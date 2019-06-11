اونلاين | مشاهدة مباراة ألمانيا وأستونيا بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 5 رابط مباراة ألمانيا يوتيوب مباشر

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المانيا واستونيا بث مباشر , الجولة الرابعة المجموعة الثالثة مجموعة الماكينات الالمانية تصفيات كاس الامم الاوروبية , سنكون اليوم علي موعد مع مباراة سهلة ومن طرف واحد تلك المباراة التي ستجمع بين منتخب الماكينات الالمانية بطل اوروبا في ثلاث مناسبات من قبل وبطل العالم في 4 مناسبات ايضا امام نظيره منتخب استونيا في لقاء سيقام علي ملعب الماكينات لحسابات المجموعة الثالثة من التصيفات المؤهلة ليورو 2020

منتخب الماكينات الالمانية ستكون مهمته اليوم سهلة للغاية وستكون الثلاث نقاط هي الشئ المتوقع من تلك المباراة السهلة والتي في متناول المنتخب الالماني امام منتخب متواضع مثل المنتخب الاستوني وفي مباراة ايضا ستقام في الاراضي الالمانية وسيحاول المنتخب الالماني انهاء الامور في تلك التصفيات مبكرا من اجل العبور ببطاقة التاهل لليورو القادم.

مباراة المانيا اليوم بث مباشر

بطاقة مباراة المانيا اليوم.

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تصفيات كاس الامم

مرحلة الذهاب - الجولة الرابعة

موعد اللقاء.

يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019

الساعة العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت السعودية