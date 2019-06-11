اونلاين | كورة لايف Tunisia مشاهدة مباراة تونس وكرواتيا بث مباشر رابط مباراة تونس يوتيوب youtube تابع لايف Watania2

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مباراة تونس وكرواتيا الودية الثلاثاء، ستكون ثاني مباريات منتخب نسور قرطاج خلال فترة الإعداد لنهائيات أفريقيا، حيث تغلب منتخب تونس منذ أيام على نظيره العراقي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس بتونس، أحرز الهدفين بسام الصرارفي ووهبي الخزري، موعد مباراة تونس وكرواتيا الودية سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 9.45 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 10.45 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7.45 مساء بتوقيت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وتونس.

الساعة 6.45 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 1.45 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

خلال المؤتمر الصحفي لمباراة تونس وكرواتيا، أكد المدير الفني لمنتخب تونس الفرنسي جيريس أن تلك المباراة هامة جدا في مشوار إعداد المنتخب لنهائيات أفريقيا، وهامة للمنتخب عالميا حيث يواجه وصيف العالم، وأكد أن المنتخب الكرواتي سيلعب بكامل نجومه، مما سيعطي حافز لنجوم تونس لتقديم أداء مميز وعالمي يليق بسمعة الكرة التونسية، نجم منتخب تونس الحارس فاروق بن مصطفى “أفضل حارس بالدوري السعودي” أكد أن المنتخب لا يخشى مواجهة تونس، وأنهم خاضوا مباريات عالمية من قبل في كأس العالم ووديا أيضا، مؤكدا أن الهدف هو الإعداد الأكمل لنهائيات أفريقيا.