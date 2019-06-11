اونلاين | مشاهدة مباراة تونس وكرواتيا بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر beIN SPORTS يلا شوت tunisia vs croatia

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تونس وكرواتيا بث مباشر , مباراة ودية الاجندة الدولية استعدادات كاس الامم الافريقية , سنكون علي موعد مع مباراة ودية هامة لنسور قرطاج المنتخب التونسي امام نظيره المنتخب الكرواتي في لقاء سيقام علي ملعب انيلكو هيرجافيك في كرواتيا في موقعة هامة لنسور قرطاج من اجل الاستعداد للمشاركة في النسخة القادمة من كاس الامم الافريقية 2019 التي ستقام في مصر.

تونس وكرواتيا بث مباشر

المباراة اليوم ستكون الاولي بين المنتخبين عبر تاريخهما وسيحاول المنتخب التونسي من الوقوف كند للمنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم والذي يمتلك العديد من النجوم الكبار علي راسهم لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الاسباني وافضل لاعب في اوروبا والعالم في الموسم المنصرم.

بطاقة مباراة اليوم

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مباراة ودية

ملعب انيلكو هيرجافيك

يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر