شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب أوغندا يعلن قائمته المشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا لكرة القدم، القائمة النهائية للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

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وضمت قائمة أوغندا 23 لاعبًا وجاءت كالتالي: دينيس أونيانجو، جمال سالم ماجولا، روبرت أودونجاكارا، وادادا نيكولاس، موجابي بيفيس، أواني تيموثي، رونالد موكيبي، حسن واسوا، جوكو موروشيد، والوسيمبي جودفري، موليمي إيزاك، تاديو لوانجا، مايكل أزيرا، خالد أوشو، إيمانويل أوكوي، لومالا عبده، لواجا كيزيتو، فاروق ميا، جوزيف أوشايا، ألان كاتيرجا، حدو باتريك، كيامبادي ألان، نسيبامبي ديريك.

ويقع منتخب أوغندا في المجموعة الأولى مع مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة الكونغو يوم 22 يونيو باستاد القاهرة.

وسيخوض منتخب أوغندا تجربة ودية أمام كوت ديفوار يوم السبت المقبل قبل السفر إلى القاهرة، بعدما تعادل مع تركمنستان بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين الأحد الماضي في الإمارات.