شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحصل على «آيفون» مصنوع من الذهب الخالص (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت صفحة أحد الشركات العالمية المختصة بإصدار هواتف من طراز «آيفونX» من الذهب الخالص عيار 24، صورا لمجموعة من الهواتف التي أهدتها الشركة للاعبي والجهازين الفني والطبي لليفربول.

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وشملت الهدايا جميع لاعبي ليفربول وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح والذي توج مؤخرا بالبطولة الأوروبية الأغلى.

وأنهى ليفربول موسما مذهلا بالحصول على أكبر لقب قاري بتغلبه 2 — صفر على توتنهام هوتسبير في نهائي إنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وعوض خسارته للقب الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح ثاني أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال بعدما نفذ ركلة جزاء في الدقيقة الثانية فيما حسم ديفوك أوريجي الفوز في الدقيقة 87 بعدما صمد ليفربول أمام ضغط هائل من توتنهام.