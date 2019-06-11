شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جنوب أفريقيا يصل القاهرة 17 يونيو الجاري استعدادا لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم أن منتخب الـ «بافانا بافانا» سيصل القاهرة يوم 17 يونيو الجاري استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل.

وأكد اتحاد جنوب أفريقيا أن المنتخب سيخوض مباراة ودية أمام غانا يوم السبت المقبل في دبي، وبعدها يطير إلى القاهرة يوم الاثنين 17 يونيو استعدادا للبطولة، ليخوض آخر ودياته أمام أنجولا يوم 19 من الشهر ذاته في ختام برنامج الإعداد لكأس الأمم.

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وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات المغرب وكوت ديفوار وناميبيا ويستهل مشواره بمواجهة قوية أمام كوت ديفوار يوم 24 يونيو باستاد السلام.

وكان ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا أعلن القائمة النهائية لكأس الأمم وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: دارين كييت (بيدفيست ويتس) – رونين ويليامز (سوبر سبورت يونايتد) – بروس بفوما (كايزر تشيفز).

وفي الدفاع: دانييل كاردوسو وراماهلوي مافهليلي (كايزر تشيفز) – تيولاني هلاتشوايو وسيفسو هيلانتي (بيدفيست ويتس) – إينوسينت مايلا (أورلاندو بيراتيس) – تانسانكا ماكيزي (كيب تاون).