إيكاردي يتهرب من قرار إنترميلان

اضطر إنتر ميلان إلى تأجيل اجتماعه مع لاعبه ماورو إيكاردي وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، بشأن تحديد مستقبله، حيث ذهب لقضاء العطلة.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لإنتر، على استعداد لبيع إيكاردي هذا الصيف، في ظل رغبته لبدء مشروعه الجديد مع النيراتزوري.

وتفيد التقارير، أن إنتر كان ينوي بالفعل إبلاغ اللاعب بقرار بيعه هذا الأسبوع، في اجتماع جرى تأجيله لوقتٍ آخر، حيث ذهب اللاعب لقضاء إجازته.

وعلم إيكاردي وواندا نارا، برغبة إنتر في عرض لاعبه للبيع، لكنهما قررا الذهاب لقضاء عطلة الصيف قبل اجتماع إبلاغهم بالقرار.

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وكانت نارا قد أكدت في وقت سابق عن رغبة إيكاردي والعائلة في الاستمرار في ميلان، بعد الرحيل عن إنتر.

وينتهي عقد إيكاردي مع إنتر في 30 يونيو 2021، وقد يضطر النادي لعدم بيعه والإبقاء عليه لنهاية عقده، تفاديا لأي خسائر مع اقتراب نهاية العقد.

وارتبط اسم أكثر من مهاجم بالانتقال لإنتر ميلان هذا الصيف، من ضمنهم إيدين دجيكو مهاجم روما، وروميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد.