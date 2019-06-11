دي روسي يرفض بوكا جونيورز من أجل إبراهيموفيتش

يتجه الإيطالي دانييلي دي روسي لاعب وسط روما، الذي تقرر رحيله عن الذئاب هذا الموسم، لرفض عرض بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ووفقًا لشبكة "ESPN"، فإن دي روسي تلقى عرضًا من نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، من أجل اللعب في صفوفه الموسم المقبل، وهو ما دفعه لعدم قبول عرض بوكا جونيورز.

واختار دي روسي الفريق الأمريكي كوجهة قادمة له، حيث من المقرر أن يتلقى راتبًا أعلى، إلى جانب ضمان اللعب بشكل أساسي بعد رحيل البرتغالي أندريه هورتا إلى سبورتنج براجا.

وأعلن روما رحيل قائده بنهاية هذا الموسم، بعد 18 عامًا قضاها بقميص الذئاب، توج خلالها ببطولتي كأس إيطاليا عامي (2007-2008)، إلى جانب فوزه بلقب كأس العالم مع إيطاليا عام 2006.

ويضم لوس أنجلوس جالاكسي بين صفوفه المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي سبق له اللعب في ميلان وإنتر ويوفنتوس وبرشلونة وسان جيرمان.