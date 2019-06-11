الميركاتو الصيفي 2019.. دي ليخت على أعتاب برشلونة

يقترب برشلونة من صفقته الأولى خلال الميركاتو الصيفي 2019؛ فبات قريب من خطف قلب دفاع أياكس أمستردام الشاب، ماتيس دي ليخت. وكشفت إذاعة راديو كاتالونيا، أن برشلونة سيدفع 75 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ (19 عاماً) خلال الميركاتو الصيفي 2019. ولا يتبقى الأن سوى الحصول على موافقة نهائية من قبل اللاعب، الذي كان يدرس أكثر من عرض في الفترة الماضية من كبرى أندية أوروبا لحسم مستقبله.

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