رسمياً.. الدوري السعودي للمحترفين ينطلق الخميس 22 أغسطس 2019

كشف الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، عن مواعيد بداية مباريات الدوري السعودي للمحترفين و دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2019-2020. و ستنطلق منافسات الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس 22 أغسطس 2019،فيما تنطلق منافسات الموسم الجديد لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019.

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