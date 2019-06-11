11 سعودية يحلمن بإطلاق أول مركز بولينج نسائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تطمح 11 فتاة سعودية إلى المشاركة في بطولات خليجية وآسيوية وعالمية في البولينج، وتعزيز قدرتهن على المنافسة من خلال إطلاق أول فريق نسائي للبولينج في عروس البحر الأحمر بجدة، يساعدهن على مواكبة شغفهن الكبير للعبة، وتنمية مهاراتهن التي برزت خلال مشاركتهن في بطولات الاتحاد السعودي للبولينج على مدار الفترة الماضية.

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وتشكل الفتيات فريق قوة رماة جدة «Jeddah powerful bowlers» الذي تقوده اللاعبة رغد محمد بتان، ويضم اللاعبات: لورا شامي، روان شامي، رنيم المطبقاني، سدرة عدنان، ريم السيف، هديل ترمين، سامية عدنان، نجاة باجري، رحاب أحمد، منار سالم، ويدربهن مدربون محترفون ومتخصصون في هذه الرياضة للوصول للاحترافية، ويجدن اهتماما كبيرا من الاتحاد السعودي للبولينج برئاسة الأستاذ بدر آل الشيخ.

وتقول رغد بتان قائدة الفريق إن شغفها وزميلاتها بهذه الرياضة المميزة كان وراء تأسيس أول فريق نسائي للبولينج في جدة والمكون من 11 عضوة، مشيرة إلى أن الفريق يتدرب بشكل منتظم، ويحمل رسالة كبيرة تتمثل في إبراز دور المرأة السعودية في الرياضة بشكل عام، والبولينج على وجه الخصوص، والسعي لتحقيق بطولات عالمية، وأن يصبح الفريق أحد الفرق الرائدة في رياضة البولينج، يخرج جيلا متمكنا في هذه الرياضة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات السعودية الجديدة.

وأكدت أن حلمها هو إنشاء مركز بولينج خاص بالنساء في جدة، مشيدة بالدعم الذي يجده الفريق من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للبولينج، مشيرة إلى أنها وزميلاتها يواصلن التدريب من أجل المشاركة في البطولات التي ستنطلق في الفترة المقبلة.