محايل تحتفي بفريق هايكنج النسائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - محايل

استقبل محافظ محايل المكلف علي الفلقي أمس، مديرة فريق هايكنج النسائي بمحايل أسماء بنت الحسين عسيري وعددا من براعم وأعضاء الفريق.

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وأكد أهمية رياضة المشي إلى جانب الرياضات الأخرى، منوها بالجهود التي بذلها الفريق وما قدمه خلال فعاليات مهرجان صدر الكرامة ومحايل رؤية وفن، ومشاركة الفريق ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمركز الواحة التجاري.

وأشارت مديرة الفريق النسائي عسيري إلى أهمية رياضة المشي بوصفها واحدة من أهم الرياضات وأكثرها شهرة محليا وعالميا، مبينة أن المشي فرع من أفرع رياضة الهايكنج التي بدأت تنتشر في المملكة، الأمر الذي يضاف إلى مجتمعنا الذي طالما تميز على كثير من المجتمعات على مستوى الرياضة والصحة البدنية، إذ يرتكز على أبعاد تاريخية تعتمد على اللياقة البدنية وقوة التحمل أثناء صعود المناطق الجبلية.

ونوهت عسيري بالتعاون الذي أظهرته الجهات الحكومية المشاركة، مما أسهم في نجاح الفعاليات التي يشارك بها الفريق النسائي.