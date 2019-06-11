شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلي "كلمة السر" فى حسم مصير عروض اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجأ مسئولو النادي الأهلي، حسم مصير العروض التى تلقاها أكثر من لاعب بالفريق خلال الفترة الماضية لحين عقد جلسة ثانية بين لجنة التخطيط لقطاع الكرة مع الجهاز الفني.

وتلقي عدد كبير من لاعبي الأهلي خاصة أولئك الذين لا يُشاركون مع الفريق بشكل مُنتظم فى المباريات عروضاً للرحيل عن النادي في الصيف المقبل أمثال إسلام محارب، أحمد الشيخ، أحمد حمودي، على لطفي ، باسم علي ،هشام محمد ، محمد نجيب وصلاح محسن.

وتعقد لجنة التخطيط بالاهلي التى يترأسها طه إسماعيل وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو أجتماعاً ثانياً مع الجهاز الفني بعد الإجتماع الأول الذي عُقد أول أمس ، الأحد، من أجل مناقشة مصير هذه العروض وحسمها بما يتناسب مع مصلحة الفريق.

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