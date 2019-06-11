شكرا لقرائتكم العشري يعلن رحيله رسميا عن حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، انتهاء تجربته مع النادي العسكري ورحيله رسميا عن تدريب الفريق بالتراضي بعد انتهاء مباريات الدوري الممتاز للفريق.

أضاف العشري فى تصريحات صحفية، أنه انفصل عن الحرس بعد الاتفاق مع الإدارة على رحيله عدم تجديد عقده للموسم المقبل، بعدما نجح في تحقيق هدفه الموسم الحالي وقيادة الفريق للبقاء في الدوري بعدما تسلم المهمة والحرس يحتل المركز الأخير.

وأوضح المدير الفني أنه سعيد بالموسم الذي قضاه مع الحرس، ويوجه الشكر لإدارة النادي وللاعبين على الفترة الماضية، متمنيا التوفيق للفريق في الموسم المقبل، موضحًا إنه سيبدأ في دراسة العروض الجديدة التي تلقاها مؤخرًا سواء من أندية محلية أو عربية لاختيار أنسبها للاستقرار على محطته المقبلة.

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