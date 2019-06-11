شكرا لقرائتكم برج العرب يستضيف السوبر المصري بين الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر مسئولو اتحاد الكرة على إقامة مباراة السوبر المصري الذى يجمع الأهلى والزمالك يوم 18 سبتمبر المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم تحديد استاد القاهرة لإستضافة سوبر الأهلى والزمالك ، ولكن تم تفضيل إقامة المباراة بملعب برج العرب خاصة أنه فى حالة وصول الأهلى والزمالك لنهائى كأس مصر فى نسخته الحالية، من المرجح إقامة النهائى فى استاد القاهرة وبالتالي تقرر إقامة لقاء السوبر فى برج العرب.

وتمسك مسئولو اتحاد الكرة بإقامة السوبر المصري وعدم إلغائه خاصة أن المباراة كان مقرراً إقامتها قبل انطلاق الموسم الجاري ولكن ضغط المباريات وراء تأجيلها.