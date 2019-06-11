شكرا لقرائتكم هل يفى جروس بوعده لفرجانى ساسى؟!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط نادي الزمالك، تلقى عرضا مغريا خلال الأيام المقبلة بناءا على وعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للقلعة البيضاء السابق. وتحدث جروس مع فرجانى ساسى قبل رحيله عن الزمالك حول تمسكه بتواجده معه فى صفوف الفريق الجديد المنتظر تولى تدريبه بعد تجربته داخل القلعة البيضاء. ووفقا لوعد جروس لفرجانى ساسى سيتم إرسال عرض مالى كبير لنادي الزمالك بخلاف حصول اللاعب التونسى على راتب يفوق ما يتقاضاه داخل القلعة البيضاء فى الوقت الحالى. ويعود فرجانى ساسى للملاعب مرة أخرى، خلال بطولة أمم أفريقيا بالمشاركة مع منتخب تونس فى مباريات المسابقة بعد غيابه عن الزمالك طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل يفى جروس بوعده لفرجانى ساسى؟!... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.