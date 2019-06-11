شكرا لقرائتكم بيرهوف: انتقال ساني إلى الدوري الألماني "إضافة كبيرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أوليفر بييرهوف مدير المنتخب الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء، إن العودة المحتملة لليروي ساني إلى الدوري الألماني ستشكل إضافة هائلة للمسابقة.

وأبدى بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليغا، رغبة في ضم ساني مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رغم أن أولي هوينيس رئيس بايرن قال إن التعاقد ليس مرجحا نظرا للتكلفة العالية للصفقة.

وقال بييرهوف في تصريحات لموقع "شبورت بازر" الألماني: إذا كان لاعب مثل ليروي ساني هنا، فإن هذا سيصب بالطبع لمصلحة البوندسليغا.

وبدأ ساني (23 عاماً) مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شالكه قبل أن ينتقل في عام 2016 إلى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بييرهوف إنه سعيد للغاية باللاعبين الشبان في المنتخب الألماني، والذين أدوا دورا بارزا في الفوز على بيلاروسيا 2 - صفر يوم السبت الماضي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020)، وينتظر مشاركتهم في المباراة المقررة أمام إستونيا يوم الثلاثاء بمدينة ماينز.

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وقال بييرهوف: إنه أمر مبهج أن نرصد مدى التطور السريع لبعض اللاعبين، وذلك عندما نقارن بين المستويات الحالية لليروي أو جوليان براندت أو سيرج نابري ومستوياتهم في الفترة السابقة لكأس العالم (2018 بروسيا).

وأضاف: إنهم لاعبون وضعوا بصمة معنا حقا رغم أنهم لا يزالوا في أوائل العشرينيات من أعمارهم. ما نحن بحاجة إليه الآن هو الاستمرارية.

وباتت العناصر الشابة بمثابة كلمة السر الجديدة للمنتخب الألماني، خلال المرحلة الجديدة والتي شهدت استبعاد توماس مولر وماتس هاميلز وجيروم بواتينغ، وذلك في أعقاب الخروج المبكر والصادم للمنتخب الألماني من كأس العالم 2018 بروسيا.

ويرى بييرهوف أن براندت اتخذ القرار المناسب بانتقاله مؤخرا إلى بوروسيا دورتموند قادما من باير ليفركوزن، وهو ما سيتيح له على الأرجح المشاركة بشكل منتظم ضمن الأساسيين.

وقال بييرهوف: يمكنه التقدم خطوة جديدة مع دورتموند، بدلا من الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد.