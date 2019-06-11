جالطة سراي يُغري«تريزيجيه» بعرض مالي كبير

اليوم الجديد

كشفت تقارير فرنسية عن تقديم جالطة سراي التركي عرض رسمي لضم الدولي محمود حسن تريزيجه نجم قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار موقع «فرانس فوتبول» الفرنسي، إلى أن جالطة سراي تقدم اليوم، بعرض رسمي إلى قاسم باشا من أجل ضم الجناح الدولي تريزيجه.

وأضاف الموقع أن جالطة سراي قدم عرضًا لضم تريزيجيه مقابل 6 مليون يورو، ولكن تم رفضه من قاسم باشا، قبل أن يقدم عرضًا جديدًا اليوم.

وأشارت تقارير تركية سابقة إلى أن نادي أولمبيك ليون الفرنسي وروما الإيطالي يرغبان في ضم الدولي خلال الصيف المقبل، لكن...