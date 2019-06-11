شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يرحل عن تدريب حرس الحدود بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود، انتهاء تجربته مع النادى العسكرى ورحيله رسميًا عن تدريب الفريق بالتراضى بعد انتهاء مباريات الدورى الممتاز للفريق.

أضاف العشرى فى تصريحات صحفية، أنه انفصل عن الحرس بعد الاتفاق مع الإدارة على رحيله عدم تجديد عقده للموسم المقبل، بعدما نجح فى تحقيق هدفه الموسم الحالى وقيادة الفريق للبقاء فى الدورى بعدما تسلم المهمة والحرس يحتل المركز الأخير.

وأوضح المدير الفنى أنه سعيد بالموسم الذى قضاه مع الحرس، ويوجه الشكر لإدارة النادى وللاعبين على الفترة الماضية، متمنيًا التوفيق للفريق فى الموسم المقبل، موضحًا أنه سيبدأ فى دراسة العروض الجديدة التى تلقاها مؤخرًا سواء من أندية محلية أو عربية لاختيار أنسبها للاستقرار على محطته المقبلة.